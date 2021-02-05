Навального доставили в Бабушкинский суд, где будет рассматриваться дело о клевете

Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд в Москве, где будет рассматриваться уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что правоохранители усилили меры безопасности возле здания суда, вокруг него дежурят полицейские. При этом сторонников блогера пока не наблюдается.

По данным гособвинения, 2 июня 2020 года Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter опубликовал видеоролик, где ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко поддерживал внесение изменений в Конституцию России. Под этим роликом блогер оставил комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию». Вину Навальный не признает.

3 февраля Симоновский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима по делу »Ив Роше».