Врач определил главную проблему при восстановлении после коронавируса

Главный фактор, затрудняющий восстановление организма после заражения коронавирусом, — сбои в кишечнике. Об этом заявил врач-ревматолог Павел Евдокименко на своем YouTube-канале.

Работа пищеварительной системы налаживается медленнее, чем обоняние или режим сна. Притом дольше остальных будут восстанавливаться люди, которые во время болезни принимали антибиотики. Евдокименко также отметил, что ситуация может усугубиться из-за аллергических реакций.

Специалист посоветовал употреблять мед, витамины группы B, калину и малину с минимальным количеством сахара.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также рассказывала, что основные последствия коронавируса — слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, а также головная боль, кашель и чувство жжения в груди.