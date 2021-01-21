МВД: число террористических преступлений в РФ за год выросло почти на треть

Число террористических преступлений в России в 2020 году выросло почти на треть. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что с января по декабрь 2020 года в России зафиксировано 2 342 преступления террористического характера (+29,7%), а также 833 преступления экстремистской направленности (+42,4%).

Ранее сообщалось, что в Чечне ликвидировали лидера бандподполья Аслана Бютукаева, который был причастен к теракту в Домодедово в 2011 году.