Более 3 тысяч животных забрали из приютов Москвы в 2020 году

В Москве из приютов в 2020 году забрали более 3 тыс. животных, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ.

Уточняется, из приютов в минувшем году взяли около 2,5 тыс. собак и 758 кошек. Более 380 животных обрели хозяев в период действия домашнего режима.

В столице действуют 13 муниципальных приютов для животных, где содержат порядка 17 тыс. кошек и собак. Когда животное попадает в приют, его помещают в специальный изолятор на 10-дневный карантин.