В Шри-Ланке обнаружили «британский» штамм коронавируса

В Шри-Ланке выявили «британский» штамм коронавирусной инфекции у пассажира, недавно прилетевшего из Великобритании. Об этом заявил руководитель отдела эпидемиологии министерства здравоохранения Судат Самаравира, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что исследование провела группа под руководством профессора Нилика Малавидже, заведующего кафедрой иммунологии и молекулярной медицины факультета медицинских наук университета Шри Джаяварденепуры.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Британские власти утверждают, что новый штамм распространяется с большей скоростью и является более заразным.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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