В авиаотрасли раскрыли, чем России грозит мировой топливный кризис

Мировой кризис и рост цен на авиатопливо, спровоцированный войной на Ближнем Востоке, не отразится на России и не повысит цены на перелеты. Это связано с тем, что РФ сама обеспечивает себя авиакеросином, полностью закрывая внутренние потребности, объяснил НСН председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.

Так он прокомментировал сообщение о том, что международные авиакомпании сокращают число перелетов и повышают цены на билеты на фоне резкого роста цен на авиатопливо. По словам специалиста, траты на топливо составляют в среднем 30% от общих расходов авиаперевозчиков – это существенный показатель, который во многом формирует цены на билеты.

«Однако в данном случае Россию приравнивать к этой тенденции не совсем корректно, ибо мы себя обеспечиваем авиакеросином в полной мере, — подчеркнул он. — Добыча нефти у нас идет по плану, чтобы, прежде всего, перекрыть наши внутренние потребности Авиакеросин вырабатывают соответствующие заводы, их много».

Никаких проблем с обеспечением самолетов керосином не предвидится, как и повышения цен, заверил Смирнов. Однако речь идет о внутренних перелетах – на внешних направлениях стоимость билетов возрастет, так как заправляться придется в зарубежных аэропортах, предупредил специалист. Он пояснил, что даже при заправке полных баков топлива хватит лишь в одну сторону.

«Там подорожание стоимости авиакеросина неизбежно. Он там уже сегодня продается по повышенным ценам. Конечно, это не столь резко, но может повлиять и на стоимость перелетов вне России», — заключил эксперт.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что конфликт в Иране напрямую угрожает глобальной энергобезопасности и уже нанес ущерб мировой экономике. По ее словам, при дальнейшем затягивании войны на Ближнем Востоке не исключен взлет цен выше $150— $200 за баррель. С начала активной фазы конфликта цены подскочили более чем на 30%. По состоянию на 18 марта цена барреля нефти марки Brent составляет $101,27 – $103,19.

Ранее стало известно, что авиакомпании Вьетнама с апреля урежут число рейсов из-за дефицита топлива.