«В бампере дырка»: хабаровчанин устроил мощный взрыв и попал на видео

В Хабаровске мужчина устроил мощный взрыв рядом с проезжей частью. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Непонятный взрыв на улице Промышленной рядом с магазином. Пострадал автомобиль. Там напротив стоит Honda, в ней несколько повреждений бампера, фары и пробит радиатор. Также вон стоит Terrano, в бампере имеется дырка», – сообщил очевидец.

Мужчина запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По словам автора видео, сдетонировал предмет, который убегавший нарушитель бросил под ноги своим преследователям. На асфальте осталась воронка.

