Стало известно об ультиматуме Орбана Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул президенту Украины Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Орбан только что выдвинул Зеленскому ультиматум: «Если ты блокируешь поставки российской нефти — денег не будет!» — написал Филиппо.

Французский политик поддержал Орбана, отметив, что тот блокирует план ЕС по выделению Украине кредита в размере €90 млрд, из которых €17 млрд должна выделить Франция. Филиппо также призвал страны ЕС не давать Украине деньги.

До этого Зеленский пригрозил дать украинским военным адрес Орбана, если он продолжит блокировать кредит ЕС для ВСУ. Украинский лидер призвал политика не мешать этой процедуре, чтобы у ВСУ было оружие.

В конце февраля Виктор Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выделение военного кредита ЕС Украине в размере €90 млрд, пока Киев препятствует транзиту российской нефти через трубопровод «Дружба». Он также ответил на угрозы Зеленского, подчеркнув, что Украина ничего не добьется от Венгрии при помощи шантажа.

Ранее Орбан сообщил, что украинцы угрожают его семье.

 
