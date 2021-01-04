Жилой дом под Владимиром горит на площади 1,6 тысяч кв/м

Пожар произошел в жилом доме в городе Собинка во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что о возгорании квартиры на третьем этаже на улице Рабочий проспект стало известно в 05.48 в понедельник, 4 января.

«По состоянию на 07.10 происходило горение в семи помещениях на третьем этаже на площади 100 кв. метров и горение части чердачного помещения на площади 1 500 кв. метров», — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что из дома эвакуировали 24 человека, в том числе троих детей, спасен один человек. В тушении пожара от ведомства задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

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