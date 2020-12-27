Глава Центра Гамалеи рассказал о работе с AstraZeneca по вакцине от COVID

Совместная работа Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Центра им. Гамалеи с британской Astra Zeneca по вакцине от коронавируса будет выгодна всем, политика в этом вопросе отошла на второй план, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гинцбурга, РФПИ при участии Центра им. Гамалеи «поможет AstraZeneca сохраниться в лидерах». При этом в России планируется использовать классический вариант вакцины «Спутник V», не комбинированный с препаратом британской компании.

Ранее Центр им Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.

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