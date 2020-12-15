Систем противопожарной защиты в пансионате в Башкирии не было

Частный пансионат в селе Ишбулдино в Башкирии, где в пожаре погибли 11 человек, не был оборудован системами пожаротушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское ГУ МЧС России.

«Были пожарные извещатели, систем пожаротушения не было», — сказали в ведомстве.

Утром 15 декабря в частном пансионате села Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел пожар. В результате погибли 11 пожилых людей. Спастись удалось только персоналу. По данным местных властей, эвакуировались пять человек, по информации СК — четверо. В районе ввели режим ЧС, на место выехал глава Башкирии Радий Хабиров. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, ход расследования на личный контроль взял руководитель следственного управления республики.

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