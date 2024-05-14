Шольц намерен сохранить пост канцлера после выборов 2025 года

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен остаться на своем посту после выборов 2025 года. Его слова приводит Stern.

«Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года», — подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ выразил уверенность, что правящая коалиция «Светофор» в ближайшее время не распадется, несмотря на внутренние разногласия.

Ранее Шольц заявил, что не будет досрочно покидать свой пост либо выносить в бундестаге вопрос о доверии своему правительству. «У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет», — прокомментировал Шольц слухи о своей досрочной отставке.

До этого канцлер ФРГ предупредил об угрозах победы правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент.

Ранее фон дер Ляйен заявила о намерении бороться с «друзьями Путина» в Европарламенте.