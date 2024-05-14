Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц намерен сохранить пост канцлера после выборов 2025 года

Шольц заявил, что намерен остаться на посту канцлера ФРГ после выборов 2025 года

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен остаться на своем посту после выборов 2025 года. Его слова приводит Stern.

«Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года», — подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ выразил уверенность, что правящая коалиция «Светофор» в ближайшее время не распадется, несмотря на внутренние разногласия.

Ранее Шольц заявил, что не будет досрочно покидать свой пост либо выносить в бундестаге вопрос о доверии своему правительству. «У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет», — прокомментировал Шольц слухи о своей досрочной отставке.

До этого канцлер ФРГ предупредил об угрозах победы правых популистов на предстоящих выборах в Европарламент.

Ранее фон дер Ляйен заявила о намерении бороться с «друзьями Путина» в Европарламенте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами