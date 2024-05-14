Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД рассказали о росте товарооборота России с Центральной Азией

Галузин: товарооборот РФ со странами Центральной Азии превысил $44 млрд

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

В прошлом году товарооборот России со странами Центральной Азии превысил $44 млрд. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Михаил Галузин на конференции клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером. Это подтверждает последовательный рост товарооборота.

По словам Галузина, 33% внешней торговли центральноазиатского региона приходится на Россию. Это обеспечивается по больше части за счет перехода на расчеты в национальных валютах.

Замглавы МИД РФ уточнил, что сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%. С Узбекистаном оплата в нацвалютах составила 55%, а с Туркменистаном — 24%.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщала, что товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых четырех месяцев увеличился на 4,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $76,58 млрд.

Ранее Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами