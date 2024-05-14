В МИД рассказали о росте товарооборота России с Центральной Азией

В прошлом году товарооборот России со странами Центральной Азии превысил $44 млрд. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Михаил Галузин на конференции клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Российская Федерация является для региона надежным и ключевым торгово-экономическим партнером. Это подтверждает последовательный рост товарооборота.

По словам Галузина, 33% внешней торговли центральноазиатского региона приходится на Россию. Это обеспечивается по больше части за счет перехода на расчеты в национальных валютах.

Замглавы МИД РФ уточнил, что сейчас объем таких расчетов с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%. С Узбекистаном оплата в нацвалютах составила 55%, а с Туркменистаном — 24%.

На прошлой неделе газета «Известия» сообщала, что товарооборот между Китаем и Россией по итогам первых четырех месяцев увеличился на 4,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составил $76,58 млрд.

Ранее Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Армении.