Названа возможная причина ареста тезки главного кадровика Минобороны РФ

Полного тезку руководителя Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова заключили под стражу по делу о взятке. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, пишет «Коммерсант».

По данным издания, Кузнецова арестовали по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), и ему грозит до 15 лет тюрьмы.

О том, что силовики задержали именно генерал-лейтенанта Кузнецова, накануне сообщило ТАСС. Журналисты утверждали, что следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении главного кадровика Минобороны РФ под стражу.

Официальной информации от Минобороны не поступало. Однако в архивах 235-го гарнизонного военного суда ранее появилась запись о деле, касающемся Юрия Васильевича Кузнецова, у которого полностью совпадают инициалы с начальником Главного управления кадров Минобороны. Из этих записей видно, что 13 мая проходило заседание по вопросу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Кузнецова. При этом известно, что в этот день генерал-лейтенант на своем рабочем месте отсутствовал.

Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что следствие подозревает бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в получении взятки в виде бесплатно построенных объектов.