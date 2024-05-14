Московский суд арестовал гражданина США, обругавшего полицейских

В Москве арестовали гражданина США, который нецензурно обругал полицейских. Об этом со ссылкой на решение Мосгорсуда сообщает ТАСС.

По информации агентства, гражданин США Анжело Джозеф Таларико Четвертый проживает в России по виду на жительство. В решении суда сказано, что он совершил нарушение, выражающееся в неуважении к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте, а также в адрес сотрудников полиции. Отмечается, что русским языком иностранец не владеет.

Иностранца привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением представителю власти, и назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Гражданин США не согласился с решением и обжаловал его, однако Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

По информации »Ъ», 27 апреля в квартиру супруги иностранца на Ленинском проспекте приехали сотрудники правоохранительных органов, намеревавшиеся провести обыск по делу о краже биткойнов. По предварительным неподтвержденным данным, в материалах дела фигурируют родственники гражданина США, передает газета. Американец начал громко кричать на полицейских на английском языке и при этом оперативники «часто и четко» слышали два слова, «значение которых им было понятно».

Ранее московские полицейские задержали мужчину за оскорбления пенсионерок.