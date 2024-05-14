В России сформируют закон о регулировании маркетплейсов

Правительство России создаст отдельный закон, который будет регулировать работу маркетплейсов. Об этом сообщили «Известия».

Разработкой законопроекта займется Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минпромторгом, Роспотребнадзором, другими ведомствами и организациями. Концепцию документа уже подготовили.

В службе отметили, что маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, а их отношения с продавцами, покупателями и пунктами самовывоза отличаются от отношений в структуре торговой сети. Из-за этого службы посчитали необходимым установить определенные требования к маркеплейсам, которые будут отличаться от обычных торговых сетей.

В ФАС считают, что вопрос о регулировании работы маркетплейсов необходимо вынести в отдельный федеральный закон, в котором учтут специфику всех сторон.

Ранее стало известно, что большинство россиян готовы потратить на покупку онлайн от 3 до 7 тыс. рублей.