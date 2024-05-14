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Командир «президентской» роты ВСУ уничтожен в зоне СВО

Военкор Татаринов: командир «президентской» роты ВСУ ликвидирован в зоне СВО

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Thomas Peter/Reuters

Командир роты оперативного назначения при президенте Украины Владимире Зеленском Василий Полагнюк 13 мая был ликвидирован в зоне проведения спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов.

Военкор не уточнил, где и при каких обстоятельствах украинский военный был уничтожен. Известно лишь, что Полагнюк служил в звании майора.

Помимо Полагнюка был ликвидирован украинский майор Артем Присяжнюк. О нем подробностей также не приводится.

В апреле сообщалось, что российские артиллеристы точным выстрелом ликвидировали украинского наводчика, который корректировал огонь по Вооруженным силам РФ на Гуляйпольском направлении.

В марте Вооруженные силы РФ ликвидировали предполагаемого командира «Нормандской бригады», канадца Жан-Франсуа Рателя с позывным «Хрульф».

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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