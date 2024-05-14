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Российская школьница обвинила TikTok-блогера в изнасиловании

Mash: в Петербурге школьница обвинила TikTok-блогера в изнасиловании

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Depositphotos

В Петербурге 17-летняя школьница обвинила TikTok-блогера в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, девушка обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании полуторагодовой давности. По ее словам, она добавилась в друзья к 27-летнему блогеру с 700 тысячами подписчиков в TikTok, и тот пригласил ее в гости под предлогом покраски волос. Однако, когда девушка приехала, оказалось, что прическа уже готова, и тогда мужчина предложил ей посмотреть видео, лежа на кровати.

Спустя месяц он снова предложил несовершеннолетней встретиться. По словам девушки, в тот раз блогер ее изнасиловал, а затем отправил домой на такси. Через два дня школьница попыталась поговорить с мужчиной о произошедшем, но тот не шел на контакт. Через полгода она рассказала о произошедшем матери, а теперь приняла решение обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту обращения несовершеннолетней. В беседе с «Mash на Мойке» блогер заявил, что не помнит о подобном инциденте, так как в его жизни много девушек.

Ранее россиянин изнасиловал школьницу, шантажируя ее фотографиями.

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