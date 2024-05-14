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В КПРФ рассказали, как будут голосовать по кандидатурам министров

КПРФ воздержится или проголосует против по 12 кандидатам в министры из 16

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, как партия будет голосовать по кандидатурам министров.

Он отметил, что КПРФ воздержится от голосования за Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки, поскольку по направлению образования у членов фракции много замечаний.

По словам Зюганова, кандидатуры Романа Старовойта и Антона Алиханова на посты глав Минтранса и Минпромторга КПРФ собирается поддержать. Кроме того, партия поддержит Оксану Лут и Алексея Чекункова на посты глав Минсельхоза и Минвостокразвития.

КПРФ планирует воздержаться от голосования по Михаилу Дегтяреву, который выдвинут на пост главы Министерства спорта. Также КПРФ не будет голосовать за Максута Шадаева на пост главы Минцифры и Михаила Мурашко на пост главы Минздрава.

Депутат Сергей Обухов заявил, что КПРФ воздержится или проголосует против 12 кандидатов в министры из 16.

До этого Зюганов сообщил, что члены КПРФ планируют проголосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова.

Ранее Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ вместо Шойгу.

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