Суд арестовал Ярославский судостроительный завод

Арбитражный суд Ярославской области наложил арест на ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), строящий катера для российской армии, по иску прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант». Об этом пишет РБК со ссылкой на записи в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данных картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 25 апреля, в тот же день на имущество ЯСЗ был наложен арест в качестве обеспечительной меры, говорится в карточке дела. Суть претензий надзорного органа в материалах дела не раскрывается, следующее заседание состоится 27 мая.

Источник издания, близкий к Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), заявляет, что 95% акций ЯСЗ распределены между «Финсудпромом», «Лидер Гарантом» и «еще двумя структурами». Оставшиеся принадлежат миноритарным акционерам. По информации РБК, одна золотая акция Ярославского судостроительного завода принадлежит Минпромторгу, а глава профильного департамента ведомства Алексей Исачкин входит в совет директоров предприятия.

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