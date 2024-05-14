В Польше спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине может продлиться не менее 10 лет. Такую оценку он высказал в эфире Polskie Radio.

По его словам, подобные конфликты «длятся около 10 лет».

Также Сикорский выразил мнение, что Россия не станет нападать на страны НАТО в случае их готовности к дальнейшей эскалации. В то же время он подчеркнул, что нельзя полностью исключать подобного развития событий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все должны быть готовы к тому, что конфликт на Украине затянется. Он добавил, что страны Европы должны поставить Киеву больше систем ПВО Patriot.

«Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось», — заявил Шольц.

До этого украинской нацгвардии Максим Таран заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) понадобится 100 лет, чтобы одержать победу в конфликте с Россией, если страны Запада откажутся от поддержки Киева.

Ранее в Польше заявили, что издержки России на Украине «недостаточно высоки».