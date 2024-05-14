В ФРГ предупредили о «критических месяцах» для Украины на фоне наступления ВС РФ

Наступление ВС РФ на территории Харьковской области ставит Украину перед дилеммой о дальнейшей стратегии военных действий, и следующие два месяца станут «критически важными» для Киева». Об этом пишет Der Spiegel.

«Если она [Украина] отправит слишком много войск на северо-запад, в сторону Харькова, фронт на Донбассе может пошатнуться. Если они пренебрегут Харьковом, русские смогут продвинуться ограниченными силами к Купянску на юге – стратегически важному узлу – если сопротивление будет слабым», — говорится в тексте.

Министерство обороны РФ 11 мая объявило об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области. Глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев сообщил, что украинские вооруженные силы укрепляют свои позиции на Харьковском направлении, но под давлением российских войск вынуждены отступать.

Согласно информации украинского издания «Страна», началась эвакуация семей с детьми из Харькова. Тем не менее, мэр города Игорь Терехов заявил, что спокойная обстановка сохраняется, и эвакуация жителей не планируется, за исключением районов близ зоны боевых действий.

Ранее Буданов признал трудную для ВСУ ситуацию под Харьковом.