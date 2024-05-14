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Китай сократил поставки в Россию второй месяц подряд

«Ъ»: экспорт китайских товаров в Россию за апрель упал на 13%

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Китай по итогам апреля поставил в Россию товаров на $8,3 млрд, что на 13% меньше значения за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Показатель падает уже второй месяц подряд. Так, в марте экспорт китайской продукции в РФ сократился на 16%, до $29 млрд, что стало первым снижением с середины 2022 года. Во многом такая динамика объясняется опасениями вторичных санкций, которыми США угрожают китайскому бизнесу.

Между тем общий объем экспорта КНР в прошлом месяце вырос на 1,5% после мартовской просадки на 7,5% и составил $292,45 млрд.

Товарооборот между Китаем и Россией за январь — апрель вырос на 4,7% в годовом выражении, достигнув $76,58 млрд.

На прошлой неделе Китай резко поднял тарифы на ЖД и морские грузоперевозки в Россию и Белоруссию.

Ранее Пекин потребовал от Вашингтона отмены связанных с РФ санкций.

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