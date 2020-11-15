В Хабаровском крае задержали блогера по подозрению в убийстве

В Хабаровском крае местного блогера-пранкера Кирилла Панова задержали по подозрению в убийстве, передает портал Dvhab.ru.

По данным издания, преступление было совершено из-за того, что шумная компания толпилась на лестничной клетке, мешая жильцам отдыхать. Панов попытался утихомирить компанию, применив газовый баллончик, после чего его избили. Тогда блогер открыл стрельбу по обидчикам из травматического пистолета.

В результате один из участников компании скончался после ранения в голову.

Панова задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело.

В настоящее время блогер находится в изоляторе временного содержания.