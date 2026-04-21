В Дептрансе Москвы объяснили приостановку движения на Сокольнической линии метро

Движение поездов на участке между станциями «Сокольники» и «Парк Культуры» в московском метро приостановили из-за технической неисправности одного из составов. Об этом в Telegram-канале сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В заявлении уточняется, что состав находится на сервисном обслуживании компании-производителя.

«Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию», — подчеркивается в тексте.

По информации департамента, на месте уже работают специалисты метрополитена. Они принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить движение поездов на Сокольнической (красной) линии.

Утром 21 апреля на участке между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского» на Сокольнической линии метро Москвы приостановили движение поездов. Telegram-канал «Осторожно.Москва» утверждал, что решение было принято в связи с задымлением одного из вагонов на станции «Комсомольская». Также в СМИ появилась информация, что к станции «Красные Ворота» прибыли пожарные машины МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Москве сняли на видео, как пьяный мужчина спустился на рельсы в метро прямо перед приближающимся поездом.