В Египте сделали заявление по возможному матчу с Россией

В Египте пока не приняли решение о проведении товарищеского матча с Россией

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам заявил, что решение по товарищескому матчу со сборной России пока не принято. Его слова приводит Sport24.

«Мы рассмотрели предложение и сказали, что рассчитываем сыграть у себя дома. Мы можем принять сборную России 29 мая в Каире, если нам удастся договориться. Для сборной Египта было бы удобнее сыграть у себя дома, а не на выезде, чтобы избежать частых перелетов перед стартом ЧМ», — указал он.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Игра России с Мали, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 31 марта, завершилась с результатом 0:0.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

