Медики РФ впервые добились успеха в лечении болезни, при которой дети не растут

«Стационар-пресс»: в РФ впервые успешно применили препарат от синдрома Моркио
В России впервые успешно применили препарат для стимуляции роста ребенку с редким генетическим заболеванием — синдромом Моркио (мукополисахаридоз IVа типа). Об этом сообщает МИА «Стационар-пресс» со ссылкой на своего главного редактора Алексея Никонова.

Терапию пациенту из Нижнего Новгорода проводили в Сеченовском Центре материнства и детства на протяжении двух лет. Ее результат специалисты оценили как феноменальный: мальчик преодолел критический возрастной порог в 6 лет, после которого при таком диагнозе рост обычно полностью останавливается, и продолжает расти.

Врачи РНЦХ им. Б.В. Петровского и Сеченовского университета объединили усилия, чтобы подобрать схему лечения с использованием отечественного гормона роста, которая буквально запустила биологические процессы заново.

«До начала курса рост был 98,5 сантиметров, а сейчас уже 106! За два года сын вырос на 7,5 сантиметров. Медики называют это огромным достижением, ведь с нашим диагнозом дети обычно просто перестают расти в этом возрасте», — поделилась мать пациента.

Синдром Моркио — редкое наследственное нарушение обмена веществ с потерей усваиваемости сложных сахаров. Их дефицит приводит к поражению скелета, внутренних органов и часто становится причиной инвалидности.

Ранее в России представили данные по разработке отечественного препарата для терапии миеломы.

 
