Раскрыты подробности инцидента со стрельбой у Белого дома

Секретная служба Соединенных Штатов опубликовала на странице в Twitter детали инцидента со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне.

В ведомстве рассказали, что к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около Белого дома, подошел 51-летний мужчина и заявил, что у него оружие.

После этого мужчина повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера, попытался вытащить «некий предмет» из одежды и принял стойку стрелка.

Тогда офицер произвел выстрел в торс подозреваемого.

Сотрудники Секретной службы немедленно оказали мужчине первую помощь и доставили в больницу.

В настоящее время проводится расследование относительно действий как подозреваемого, так и офицера.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы недалеко от Белого дома. В результате пострадал сотрудник службы. Никто из охраняемых лиц опасности не подвергся.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

— В ходе стрельбы у Белого дома ранен офицер