Раскрыты подробности инцидента со стрельбой у Белого дома
Секретная служба Соединенных Штатов опубликовала на странице в Twitter детали инцидента со стрельбой у Белого дома в Вашингтоне.
В ведомстве рассказали, что к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около Белого дома, подошел 51-летний мужчина и заявил, что у него оружие.
После этого мужчина повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера, попытался вытащить «некий предмет» из одежды и принял стойку стрелка.
Тогда офицер произвел выстрел в торс подозреваемого.
Сотрудники Секретной службы немедленно оказали мужчине первую помощь и доставили в больницу.
В настоящее время проводится расследование относительно действий как подозреваемого, так и офицера.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференцию из-за стрельбы недалеко от Белого дома. В результате пострадал сотрудник службы. Никто из охраняемых лиц опасности не подвергся.
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