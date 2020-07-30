Назван регион РФ, где наступят первые заморозки
В ночь на 1 августа в Магаданской области ожидаются первые на территории России заморозки, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, ночью до -1 градуса», — сказал Вильфанд.
По его словам, температура воздуха в ночь на 1 августа опустится до -1 градуса.
Ранее Вильфанд рассказал, как грядущие геомагнитные бури повлияют на Россию. Их влияние в умеренных широтах будет не очень активным. Однако некие проблемы со связью в северных регионах России, вероятно, могут быть.
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