Назван регион РФ, где наступят первые заморозки

В ночь на 1 августа в Магаданской области ожидаются первые на территории России заморозки, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, ночью до -1 градуса», — сказал Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в ночь на 1 августа опустится до -1 градуса.

Ранее Вильфанд рассказал, как грядущие геомагнитные бури повлияют на Россию. Их влияние в умеренных широтах будет не очень активным. Однако некие проблемы со связью в северных регионах России, вероятно, могут быть.

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