Каждый пятый житель РФ планирует отдохнуть на российском побережье
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23% жителей РФ планируют отдохнуть на российском морском побережье, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и ИT-компании «Платформа ОФД».
Отмечается, что 21% россиян хотят путешествовать по городам, каждый пятый проведет отпуск дома, 17% планируют отправиться за границу, 13% отдохнут на даче.
Почти 60% опрошенных отметили, что в этому году затраты на отдых значительно увеличились.
27 марта Россия закрыла границы, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Запрет действует до 1 августа, но может быть продлен.
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