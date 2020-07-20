Каждый пятый житель РФ планирует отдохнуть на российском побережье

23% жителей РФ планируют отдохнуть на российском морском побережье, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и ИT-компании «Платформа ОФД».

Отмечается, что 21% россиян хотят путешествовать по городам, каждый пятый проведет отпуск дома, 17% планируют отправиться за границу, 13% отдохнут на даче.

Почти 60% опрошенных отметили, что в этому году затраты на отдых значительно увеличились.

27 марта Россия закрыла границы, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Запрет действует до 1 августа, но может быть продлен.

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