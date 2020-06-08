Правоохранитель получил ранение при задержании стрелка на юго-западе Москвы

Мужчина, устроивший стрельбу по прохожим на улице Строителей в Москве, ранил сотрудника спецназа при задержании, против стрелка завели еще одно уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управления СК РФ по столице.

«При проведении операции по его задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений <...> Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — заявили в управлении.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «хулиганство» после того, как неизвестный мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по прохожим на юго-западе Москвы.

По информации очевидцев пришествия, стрельба продолжалась не менее 20 минут. В результате происшествия оказались ранены два человека.

Операция по обезвреживанию неизвестного проводилась более полутора часов. В переговоры мужчина вступать отказался. Его личность устанавливает полиция.

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