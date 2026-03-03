Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля, атаковавших Иран

Лавров заявил, что санкций против Израиля и США ждать не приходится

Ввода санкций в отношении Соединенных Штатов и Израиля на фоне обострения ситуации вокруг Ирана ждать не приходится, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея. Мероприятие транслируется на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Журналисты поинтересовались у дипломата, стоит ли ожидать санкций в адрес Израиля и США в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

«Санкций ожидать не приходится», — сказал Лавров.

По его мнению, никто не осмелится ввести санкции в отношении Соединенных Штатов и Израиля. В том числе это касается Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

«Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», — подчеркнул министр.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Комментируя ситуацию, американский лидер Дональд Трамп объяснил данный шаг «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказываться от ядерных амбиций. Один из нанесенных по Исламской Республике ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, который получил несовместимые с жизнью травмы. Иран в ответ выпустил беспилотники и ракеты по Израилю и авиабазам США на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, собирается ли Путин созваниваться с Трампом.