В ООН прокомментировали инцидент с пострадавшим в ходе протестов в США журналистом РФ

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию с российским журналистом, который пострадал в ходе протестных акций в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что все инциденты, когда журналисты были травмированы или пострадали в ходе беспорядков, должны быть расследованы.

Дюжаррик также процитировал генсека ООН, который сказал, что при нападении на журналистов осуществляется нападение на само общество, поскольку «демократия не может функционировать без свободы прессы».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста. Нападению подверглись четыре журналиста телеканала VICE и корреспондент РИА «Новости».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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