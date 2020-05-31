В России за сутки потушено 45 лесных пожаров

Спасатели в России за сутки потушили 45 лесных пожаров на площади более чем 5,6 тыс. гектаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Авиалесоохраны РФ.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30.05.2020 в России ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 5 640 гектаров», — заявили в ведомстве..

В настоящее время в России остаются активными 26 лесных пожаров на площади 6 469 гектаров.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Иркутской области.

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