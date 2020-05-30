Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Вишневскому предъявили обвинение в окончательной редакции по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Уголовное дело в отношении совладельца ТЦ находится в завершающей стадии расследования.

По данным следствия, мужчина при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей руководителю инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Далее на счет подконтрольной Комковой компании по фиктивному договору поступили деньги под видом оплаты услуг по проектированию, а затем средства были обналичены. В итоге, несмотря на видимые нарушения, обвиняемый получил разрешение для ввода ТЦ в эксплуатацию.

Впоследствии мужчина скрылся от правосудия, его объявили в международный розыск. В марте 2019 года Вишневского задержали в Польше.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

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