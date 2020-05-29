Онищенко рассказал о самом «забытом» месте, где можно заразиться корнавирусом

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал самое «забытое» место, где можно заразиться коронавирусом. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По его словам, чтобы максимально обезопасить себя от заражения, необходимо надевать перчатки и маску на выходе из квартиры, так как подъезд также является общественным местом.

«А если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто. По моей оценке, подъезд — самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — заявил Онищенко.

Он добавил, что российские подъезды спроектированы так, что в них практически нет солнца, поэтому вирус может сохраняться дольше.

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