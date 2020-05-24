Три человека задержаны после стрельбы на юге Москвы
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Полицейские задержали трех человек после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, на данный момент задержаны три человека.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в жилом комплексе «Ясный» произошла перестрелка, некоторые ее участники скрылись. В перестрелке участвовали восемь человек. В Москве был введен план «Перехват».
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