Рейс с более ста россиянами вылетел из Греции в Россию

Вывозной рейс с более ста россиянами вылетел из Афин в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет вылетал в 9.40 мск из аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса и направляется в московский Шереметьево.

Билеты на рейс оказались платными, «взрослый» стоил €261,96, билет на ребенка до двух лет стоил €21, от двух до 12 лет – около €200.

Такие же цены предусмотрены и для граждан Греции, которые вернуться на родину из России.

По данным российского посольства, среди пассажиров самолета 15 детей, пять монахов с Афона, инвалиды, а также 14 членов экипажа круизного лайнера, стоящего на рейде в Пирее.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.

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