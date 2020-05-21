Рейс с более ста россиянами вылетел из Греции в Россию
Вывозной рейс с более ста россиянами вылетел из Афин в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что самолет вылетал в 9.40 мск из аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса и направляется в московский Шереметьево.
Билеты на рейс оказались платными, «взрослый» стоил €261,96, билет на ребенка до двух лет стоил €21, от двух до 12 лет – около €200.
Такие же цены предусмотрены и для граждан Греции, которые вернуться на родину из России.
По данным российского посольства, среди пассажиров самолета 15 детей, пять монахов с Афона, инвалиды, а также 14 членов экипажа круизного лайнера, стоящего на рейде в Пирее.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.
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