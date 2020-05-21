Названа группа людей с повышенным риском смерти от COVID-19

В условиях пандемии коронавируса летальность среди пациентов с нарушениями обмена веществ в два-четыре раза выше, чем у людей без данных проблем. Об этом сообщает RT со ссылкой на директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталью Мокрышеву.

По ее словам, в группу риска входят люди с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

Мокрышева рассказала, что в России почти 8 миллионов человек страдают ожирением и 19 миллионов предиабетом. 30 миллионов находятся в группе риска из-за ожирения, а также порядка 40% населения имеют опухоли щитовидной железы.

Специалист пояснила, что повышенный риск смертности таких людей от COVID-19 обусловлен широким поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма коронавирусу.

При этом риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека, добавила Мокрышева.

Она рекомендовала людям с нарушениями обмена веществ во время самоизоляции соблюдать режим сна, режим рационального и сбалансированного питания, а также потреблять достаточное количество воды.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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