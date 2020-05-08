Мурашко заявил о подъеме заболеваемости в России из-за COVID-19
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается подъем заболеваемости из-за коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».
По его мнению, говорить о спаде заболеваемости коронавирусом пока нельзя.
«И я бы, честно говоря, не стал бы сейчас успокаиваться или говорить: все, мы пошли на спад. Пока нет», — уточнил Мурашко.
Министр добавил, что Россия достигла баланса по госпитализации. Так, по его словам, в ряде муниципальных образований нет потребности в койках, однако в некоторых эта потребность сохраняется.
Он подчеркнул, что введенный «масочный режим» является одним из этапов ослабления установленных в рамках борьбы с распространением короанвирусной инфекции мер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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