Премьер Ирландии заявил об ослаблении карантина после 18 мая
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал, что смягчение введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции мер начнется после 18 мая. Об этом сообщает Irish Mirror.
По его словам, до этого дня власти приняли решение о продлении ограничительных мер в стране.
«Восемнадцатого мая Ирландия начнет открываться», — добавил Варадкар.
Премьер добавил, что ослабление мер будет поэтапным. Так, сначала гражданам будет разрешено собираться небольшими компаниями, также будут открыты некоторые магазины.
Кроме того, жителям будет разрешено заниматься физическими нагрузками в радиусе пяти м от дома.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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