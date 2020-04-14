Калининград вводит ограничения на передвижение для граждан

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Власти Калининградской области ввели дополнительные ограничения на передвижение граждан на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание «Янтарный край».

Так, с четверга, 16 апреля, жители региона должны будут документально подтверждать свои передвижения на общественном или личном транспорте.

Глава области Антон Алиханов запретил нахождение на улице детей до 14 лет без родителей или законных представителей.

Кроме того, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, военнослужащие, журналисты, адвокаты, нотариусы и сотрудники охранных компаний должны будут предъявлять соответствующие удостоверения при передвижении в рамках служебной деятельности.

Передвижение на работу и обратно разрешено в рамках нормативных актов региона.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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