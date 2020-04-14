Некоторые школы Приморья возвращаются к очному обучению

Малокомплектные школы Приморского края возвращаются к очной работе после дистанционного обучения на фоне опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте правительства региона.

Всего в Приморье 103 малокомплектные школы, в каждой учится от 5 до 100 детей, заявила министр образования региона Наталья Бондаренко. Она отметила, что остальные учреждения продолжают работать в дистанционном формате.

Сотрудники малокомплектных школ до начала уроков проводят санитарную обработку всех поверхностей, отмечается в сообщении. При входе в здание проводится измерение температуры бесконтактным термометром, продолжительность уроков сокращена до 30 минут. Кроме того, у учеников начальных классов в день проходит не больше трех уроков, для школьников из средних классов – не более четырех.

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