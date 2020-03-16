Верховный суд США приостановил прения впервые за 100 лет
Верховный суд США отложил все запланированные на март и начало апреля 2020 года прения на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNBC.
Суд сослался на прецедент 1918 года, когда подобные меры были приняты в условиях эпидемии испанского гриппа.
В числе перенесенных оказались в частности дела о доступе к финансовым отчетам президента США Дональда Трампа, которые должны были рассматриваться 31 марта.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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