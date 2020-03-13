Болсонару заявил, что не заразился коронавирусом
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Президент Бразилии Жаир Болсонару в Facebook заявил, что его результаты на коронавирус отрицательные.
Ранее в сети появилась информация, что предварительные тесты на коронавирус у бразильского президента показали заражение.
В Бразилии подтверждены более 80 случаев коронавируса.
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