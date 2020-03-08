Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани

Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

В числе выписанных находятся три гражданина России, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии, они чувствуют себя хорошо, подчеркнул глава Минздрава.

Мурашко также отметил «безупречную» работу российских врачей, наблюдавших за пациентами в течение двухнедельного карантина.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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