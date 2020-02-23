Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске. Об этом сообщает сайт СК.

Отмечается, что еще он распорядился выявить как все обстоятельства и участников преступления, так и причины и условия, которые ему способствовали.

Кроме того, глава ведомства поручил предоставить семье погибшего молодого человека всю необходимую помощь, а также содействие в организации похорон.

Ранее в центре Челябинска двое подростков заступились за девушек, к которым пристали пьяные мужчины. В результате стычки один юноша погиб, а второй был госпитализирован и был прооперирован.

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