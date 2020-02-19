Омбудсмен начала проверку подростков, готовивших теракт в Крыму

Уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева приступила к проверке в отношении двух подростков, планировавших теракты в Керчи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Проработаю моменты, состояли ли на учете, попадали ли в поле зрения. Это позволит понять, были ли где-то недоработки или это законспирированное движение», — пояснила обмудсмен.

Клюева посетила Керчь в среду, 19 февраля, с рабочим визитом. Она намерена посетить городскую школу №15 и Керченский морской колледж, где учились подростки. Далее запланирована встреча в администрации города.

18 февраля министр образования республики Крым Валентина Лаврик заявила, что выезжает в Керчь с комплексной проверкой.

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