Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется. Их чартерные рейсы будут летать в Россию и из нее.

Как известно, такая мера вводятся в связи с распространением коронавируса нового типа.

Россия начала ограничивать авиасообщение с Китаем с 1 февраля.

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