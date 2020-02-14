Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
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С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется. Их чартерные рейсы будут летать в Россию и из нее.
Как известно, такая мера вводятся в связи с распространением коронавируса нового типа.
Россия начала ограничивать авиасообщение с Китаем с 1 февраля.
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