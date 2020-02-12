Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме
В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Предполагается, что бомба была спрятана в одной из посылок.
По данным правоохранителей, в результате случившегося никто не пострадал.
Других подробностей пока нет. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса взрывное устройство.
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