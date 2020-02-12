Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Предполагается, что бомба была спрятана в одной из посылок.

По данным правоохранителей, в результате случившегося никто не пострадал.

Других подробностей пока нет. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса взрывное устройство.

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